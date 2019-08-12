В ЛНР заявили, что украинские силовики наращивают силы в Донбассе

Украинские силовики наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой фиксируется наращивание сил и средств в зоне проведения карательной операции", - сообщил Филипоненко.



Он уточнил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трех минометных расчётов украинских силовиков в район населённого пункта Рубежное, размещение БТР-4 "Буцефал" и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе Степового, а также БМП-2 в районе Райгородки.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

