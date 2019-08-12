Россия опротестует действия Киева в отношении судна "Мария"

Россия опротестует незаконные действия Украины в отношении судна "Мария", задержанного в Херсоне, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.



Ранее в воскресенье входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура Крыма сообщила, что украинские правоохранители в Херсоне проводят обыски на судне "Мария". В ведомстве заявили, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь.



"Крым - территория России. Любая мотивация действий украинских правоохранителей, основанная на тезисе про "оккупированные территории", является с точки зрения России неправомерной. И следовательно, все действия в отношения данного судна также незаконны и будут нами опротестованы", - заявил Морозов.



Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), танкер Vilga (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер Vilga был переименован в Mriya, в настоящий момент пришвартован и находится в порту Херсона недалеко от заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин".

