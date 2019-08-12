Премьер Израиля собирается через неделю посетить Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через неделю посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, сообщила канцелярия главы правительства.



Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.



"18-20 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Киев, где он встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях", - сказано в сообщении.



В Бабьем Яре в сентябре 1941 года немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.



В январе в Израиль приезжал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В ходе визита было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В июле Нетаньяху принимал в Иерусалиме делегацию Верховной Рады и в распространенных его пресс-службой высказываниях дал высокую оценку "крепким и дружеским" отношениям с Украиной



Три года назад на Украине побывал президент Израиля Реувен Ривлин, который разозлил местных политиков, напомнив с трибуны Рады о преступлениях националистов во время Второй мировой войны.

