Медведчук: Украина должна пересмотреть условия ЗСТ с Евросоюзом

Украина должна пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, считает глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. "Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета.

Необходимо идти именно по этому пути", - написал Медведчук в микроблоге Twitter в воскресенье.



Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

