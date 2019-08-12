В России прокомментировали протест Украины из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест после поездки Владимира Путина в Крым. Российские парламентарии назвали подобные действия свидетельством бессилия киевских властей, которые сами не верят в эффективность таких нот.



Ранее глава российского государства посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.



Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.



Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.



Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отправку Киевом подобных нот протеста работой "на мусорную корзину".



"Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИД, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", — сказал парламентарий РИА Новости.



Депутат также задался вопросом, верят ли украинские дипломаты в эффективность собственных заявлений.



"Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой", — заключил Бальбек.



Депутат Наталья Поклонская отметила, что киевские власти сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.



"Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений", — сказала РИА Новости Поклонская.



Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что протест киевских властей является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия.



"Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", — сказал РИА Новости Цеков.



По словам парламентария, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.



В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал ноту протеста "жалким и нелепым" вмешательством во внутренние дела России. По его словам, в Москве совершенно справедливо не считают нужным реагировать на такие действия.



"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", — добавил парламентарий.



В июле МИД Украины также направил ноту России из-за поездки на полуостров премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда глава правительства посетил Севастополь, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.



Комментируя протест Киева, в Госдуме заявили, что тот идет по пути конфронтации с Москвой. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что ждет от Владимира Зеленского признания Крыма российским. По словам депутата, этим новый украинский лидер мог бы подтвердить свою легитимность.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.



Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

