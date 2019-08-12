В Ровно поймали серийного насильника, нападающего на женщин только зимой

В Ровно арестовали мужчину, который подозревается в серийных изнасилованиях. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.



Установлено, что с 2013 года в полицию поступали сообщения об изнасиловании на территории гидропарке и одном из жилых комплексов в Ровно в зимний период времени. Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступлений исполнилось 18 лет.



Задержанным оказался 30-летний житель Ровно, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Ему сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

