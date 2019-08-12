Леди Гагу обвинили в плагиате

Оскароносную певицу Леди Гагу обвинил в плагиате американский музыкант Стив Ронсен. По его словам, композиции артистки Shallow основана на его песне Almost, вышедшей в 2012 году.



За "заимствование" артист требует от Гаги существенную компенсацию, учитывая, какого успеха достигла ее песня.



Известно, что именно эта композиция артистки была удостоена премии Оскар. Адвокаты певицы подозревают, что Ронсен таким образом хочет заполучить славу, а заодно - заработать.



Ключевой причиной для претензии он называет звучащие в песне на словах I’m falling "соль-ля-си" в том же месте, что и у него в композиции.



Все материалы были отправлены команде певицы. Ее представители в ответ заявили, что подобный фрагмент содержится в очень многих песнях.







