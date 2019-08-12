Названы истинные причины возникновения проблем с сердцем и сосудами

Кардиологи констатируют: для сохранения здоровья сердца требуется придерживаться здорового образа жизни, меньше предаваться нервным переживаниям. А вот идея о пользе вина для сердца - это лишь миф, пишет РИА "Новости". Рассказывает заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов: "Мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за разницы в гормональном фоне, большей подверженности стрессу и склонности к нездоровому образу жизни. У женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий.



Кроме того, женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи. Факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний также являются неправильное питание, вредные привычки, особенно курение, и генетические факторы.



Самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания - ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Болеют чаще всего этими заболеваниями люди в пожилом и старческом возрасте, в связи с накоплением изменений в сосудах и сердце. Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно".



Эксперт называет хорошей профилактикой положительные эмоции. А вот мнение о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно. Само вино не меняет состояние сосудов, но оно в умеренных количествах помогает уменьшить стресс. Попов напоминает: следует раз в год посещать кардиолога, если вам больше 40 лет. Тревожными можно считать любые боли в области грудной клетки, одышку, снижение толерантности к физической нагрузке и изменения в состоянии нижних конечностей.

