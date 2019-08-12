НАПК проверило декларации 11 нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 57 деклараций, среди которых декларации 11 народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.



Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций народных депутатов Украины, поданных:



Батенко Тарасом Ивановичем за 2016 год;

Вилкулом Александром Юрьевичем за 2015 год;

Горватом Робертом Ивановичем за 2016 год;

Данченко Александром Ивановичем за 2015 год;

Дейдеем Евгением Сергеевичем за 2017 год;

Лозовым Андреем Сергеевичем за 2016 год;

Луценко Игорем Викторовичем за 2017 год;

Мепаришвили Хвичей Нодаровичем за 2017 год;

Мирным Иваном Николаевичем за 2015 год;

Рудыком Сергеем Ярославичем за 2017 год;

Соловьем Юрием Игоревичем за 2017 год.



Проверки 48 деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля. Проверка 3-х деклараций - по сообщениям от общественной организации - приведенные в них факты не подтвердились, 3-х - по сообщениям от Высшей квалификационной комиссии судей - факты подтвердились частично. Проверки еще 3-х деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

