НАПК проверило декларации 11 нардепов
Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 57 деклараций, среди которых декларации 11 народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.
Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций народных депутатов Украины, поданных:
Батенко Тарасом Ивановичем за 2016 год;
Вилкулом Александром Юрьевичем за 2015 год;
Горватом Робертом Ивановичем за 2016 год;
Данченко Александром Ивановичем за 2015 год;
Дейдеем Евгением Сергеевичем за 2017 год;
Лозовым Андреем Сергеевичем за 2016 год;
Луценко Игорем Викторовичем за 2017 год;
Мепаришвили Хвичей Нодаровичем за 2017 год;
Мирным Иваном Николаевичем за 2015 год;
Рудыком Сергеем Ярославичем за 2017 год;
Соловьем Юрием Игоревичем за 2017 год.
Проверки 48 деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля. Проверка 3-х деклараций - по сообщениям от общественной организации - приведенные в них факты не подтвердились, 3-х - по сообщениям от Высшей квалификационной комиссии судей - факты подтвердились частично. Проверки еще 3-х деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".