В Украине удерживается дневная жара

В ближайшие сутки над территорией Украины будет господствовать жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В северо-западную часть атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, принесут грозовые дожди, местами с градом и усилением ветра. На остальной территории в поле повышенного давления в большинстве областей ожидается сухая погода.



В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, в восточных и Сумской областях 10-15°; днем 28-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 августа самая высокая температура днем была +36,6 в 2010 году, самая низкая ночью +8,6 в 1928 году.



14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с; температура воздуха ночью 11-16°, днём 20-25°.



В северных областях дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 15-20°, днём 26-31°.



На остальной территории без осадков; температура воздуха ночью 16-21°, днём 28-33°, на юге и востоке местами 35°.



Ветер южный с переходом в северо-западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве - дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.



12 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.

