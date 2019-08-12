Оппозиция может возглавить два комитета Рады — Корниенко

Представители оппозиционных политических партий в Верховной Раде IХ созыва смогут возглавить комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и национальных меньшинств. Об этом заявил глава предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию “РБК-Украина”.



“Мы пока говорили о двух — комитет по вопросам свободы слова и комитет по вопросам прав человека и нацменьшинств. Но в них (в оппозиционных политсил — ред.) там есть какое-то свое мнение по этому поводу”, — сказал Корниенко.



Также он напомнил, что в контексте реформирования парламента "Слуга народа" рассматривает возможность укрупнения профильных комитетов.



"Гуманитарный, туда войдет также комитет по вопросам молодежи и спорта. Наш комитет по вопросам государственного строительства теперь будет включать еще вопрос выборов, строительство, архитектуру, жилищную политику. Ранее это были два отдельных комитета - комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а выборами занимался комитет правовой политики", - объяснил он.



В то же время он отмечал, что бюджетный комитет не будет объединен с комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а "все же останется в отдельности". Также отдельным будет комитет по вопросам евроинтеграции.



"Да, он будет отдельным, поскольку его можно больше отнести к сопровождающим комитетам. Он оценивает законопроекты на предмет соответствия соглашению об ассоциации", - уточнил глава предвыборного штаба партии "Слуга народа".



Как сообщалось, 9 августа на первом заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" предложили уменьшить количество комитетов в парламенте IХ созыва с 27-ми до 22-х.

