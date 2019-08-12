Украина увеличила запасы газа почти вдвое

С 4 апреля по 10 августа Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах в 1,9 раза (на 7,874 млрд куб. м) – до 16 млрд 619,36 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.



Таким образом, запасы газа превышают прошлогодние на 24,2%.



Так, 1-10 августа закачано 768,29 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 76,8 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.



ПХГ Украины, в частности, 10 августа этого года пополнились на 77,48 млн куб. м при импорте 65,86 млн куб. м и внутренней добыче 54,39 млн куб. м.

