В Пентагоне начали тестировать эскадрильи дронов

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, которые могли бы помочь американской армии во время военных миссий.



Об этом сообщает The Verge.



“DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях”, - говорится в сообщении.







В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 дронов одновременно.



Как сообщает The Verge, тесты в июне были уже вторыми из шести запланированных.



В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.



Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию относительно местности, в которой находится противник, в частности, в городской местности, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.



Как сообщалось, американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке, попросила у Федерального управления гражданской авиации США разрешение на доставку пакетов дронами ночью.

