Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами

Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.



Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.



После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.



В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.



Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.



Как сообщалось, 25 июля, четверо неизвестных мужчин также пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

