Пунктуальность украинских авиакомпаний повысилась до 82,3%

Украинские авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов из аэропортов страны, что соответствует улучшению показателя на 8,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за июнь (73,9%).



Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, в целом в июле украинские авиакомпании осуществили 5,625 тыс. рейсов.



Ведомство указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в июле 2019 года повысилась до 80% (с 77,4% в июне). Общее количество выполненных рейсов – 3,376 тыс.



Из украинских авиакомпаний, совершивших в июле более 50 рейсов, наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 94,8% при общем числе рейсов 288. За ней следует Windrose с показателем в 90,1% при общем числе рейсов 686 и Azur Air Ukraine с 84,7% при 425. Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 81,2% при общем числе рейсов 3,336 тыс. Замыкает июльский Топ-5 по пунктуальности с показателем в 78,9% авиакомпания "Буковина" (194 рейса).



В июле рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airways (62 рейса) и Georgian Airways (8 рейсов).



Среди "бюджетников" в июле наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air Hungary – 86,2% при 589 рейсах. У ирландской Ryanair этот показатель составил 86,1% при 294 рейсах - второе место среди лоукостеров. На третьем месте - Pegasus Airlines с пунктуальностью в 82,5% при 126 рейсах.



Как сообщалось, украинские авиакомпании в июне 2019 года в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания совершили 73,9% всех рейсов из аэропортов страны, что соответствует ухудшению показателя на 10,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за май (84,4%).

