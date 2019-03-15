Торговая сеть «АЛЛО» вошла в сговор с ГФС, чтобы не возвращать государству украденные 100 млн гривен, - СМИ

В украинских и мировых медиа, в том числе в Польше, Индии и Сингапуре, набирает обороты скандал, связанный с деятельностью международной схемы по отмыванию грязных денег, в который втянули китайскую корпорацию Хiaomi Inc . Об этом сообщает портал « Антикор ».

Коррумпированные представители таможенных и налоговых органов Украины действуют в интересах оператора торговой сети «АЛЛО», которая в Украине формально является монопольным представителем Xiaomi Ink. Вся обнародованная информация подтверждена материалами судебных решений и проверок ГФС Украины.

В Украине в 2018-19 годах открыли несколько уголовных производств по уклонению от уплаты налогов. Из информации в судебном решении следует, что основанием для их регистрации послужили результаты расследования Офиса крупных налогоплательщиков Государственной финансовой службы.

По мнению следствия, мошенники при помощи коррупционных механизмов в ГФС Украины получили доступ к таможенному реестру и незаконно обеспечили монопольное положение на рынке в интересах торговой сети «АЛЛО». Это позволило участникам сговора с помощью монопольного давления на рынок занижать ввозные цены на продукцию Xiaomi. После продажи продукции по реальной цене они выводят значительную часть выручки в офшоры.

Следствие документально подтвердило факты уклонения дилерами Хiaomi Inc., действующих в интересах «АЛЛО», от уплаты налогов в этой стране и в Великобритании, неспособности предотвратить неуплату налогов иностранными резидентами, отмывания денежных средств.

В определении Шевченковского районного суда г. Киева зафиксировано, что должностные лица ООО «Алло» в 2018 году через аффилированное предприятие ООО «Цифра Трейд» осуществили импорт в Украину от нерезидента «ITT PRODUCTION LLP» партии мобильных гаджетов. По оперативной информации, их действия были нацелены на минимизацию налоговых обязательств компании «АЛЛО». Это привело к уклонению в уплате налогов на сумму более 98 млн гривен. Материалами суда установлено, что должностные лица сети «АЛЛО» создали «рисковую схему уклонения от уплаты налогов», которая осуществляет импорт, оптовую и розничную продажу продукции китайского бренда.

Вскрытие конфликта заставило группу компаний, действующих в Украине в интересах сети «АЛЛО», начать заметать следы. После открытия уголовных производств фирма-прокладка ООО «Цифра Трейд», действующая в интересах «АЛЛО», срочно начала процедуру банкротства.

Здесь проявились коррупционные интересы действующих лиц международной криминальной схемы. Дело №908/1083/19 о банкротстве ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД» в настоящее время находится в производстве хозяйственного суда Запорожской области. На 15 августа назначено судебное заседание по рассмотрению заявления о признании кредиторских требований ГУ ГФС в Днепропетровской области к ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД».

Но при этом ГФС Днепропетровской области выставило аферистам счет в 100 раз меньше, чем установили их же коллеги из Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках досудебного расследования уголовного производства.

Напомним, что расследование от 15.03.2019 г. №12/21-08-01/39319695 «О финансово-хозяйственной операции, проведенной с участием ООО «ЦИФРА-ТРЕЙД» в части взаимоотношений с ITT PRODUCTION LLP и ООО «АЛЛО», установило, что должностные лица уклонились от уплаты налогов на сумму более 98 млн гривен.

В то же время кредиторские требования ГУ ГФС в Днепропетровской области к «ЦИФРЕ-ТРЕЙД» составили чуть более 846 тысяч грн. Кроме того, там, имея на руках экспертизу, которая доказывает факт неуплаты налогов, не спешат направлять уведомления-решения нарушителю и не заявляют требования в деле о банкротстве.

Все это наталкивает на мысль о сговоре налоговиков Днепропетровщины и злостных неплательщиков налогов. Издание задается вопросом, что думает по поводу незаконных операций в таможенном реестре Макс Нефедов, который позиционирует себя ярым антикоррупционером?

Действия служащих ГФСУ угрожают государству окончательной потерей 98 млн ​​гривен налогов, украденных из бюджета. Так и произойдет, если ООО «Алло» в сговоре с ГФС в ближайшее время ликвидирует через банкротство импортера, который не уплатил почти 100 млн грн.