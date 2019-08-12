В Украине из-за ядохимикатов погибли десятки тысяч пчелосемей

С начала 2019 года в Украине от отравления пестицидами погибли более ста тысяч пчел, что нанесло пчеловодам убытков на 120 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Pro-Consulting со ссылкой на данные Союза пасечников Украины.



Согласно сообщению, в этом году из-за отравления пестицидами погибло около 40 тысяч пчелиных семей, каждая из которых стоит до 3 тысяч гривен.



"Украине необходимо около двух лет для восстановления позиций на мировом рынке меда, и это при условии, если отравление пчел не повторится, чего никто не может гарантировать", - цитирует пресс-служба аналитика компании Ивана Шпака.



Так, по его словам, в текущем году экспорт украинского меда сократился из-за снижения спроса за границей и массовых заболеваний пчел. В то же время, эксперт отметил, что преимуществом украинского меда на мировом рынке является благоприятная экологическая ситуация в Украине. При этом, добавили в пресс-службе, ответственность аграриев за отравление пчел слишком мала, даже с учетом финансовых санкций.



По словам эксперта, в 2019-2020 годах Украина вряд ли возобновит объем производства и экспорта меда до рекордных показателей 2017 года из-за демпинга мировых цен на эту продукцию, а также массовой гибели пчел.

