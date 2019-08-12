Труба рассказал, во что превратился Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что бюро не пытается захватить телеканал "Прямой", а пятый президент Петр Порошенко превратился в политика, который занимается "подменой понятий".



"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой".



К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а и ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно.



В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.



У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко."

