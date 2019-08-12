Правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину в борьбе с РФ - министр

Правительство Великобритании и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил новоназначенный британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер в видео, которое опубликовано в Twitter.



“Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противодействуют российской агрессии”, - сказал он.



По словам Пинчера, Британия также будет ратовать за мирное урегулирование кризиса в Венесуэле и продолжит поддерживать страны Западных Балкан.



