С начала года корью в Украине заболели уже более 57 тыс. человек

С начала этого года корью в Украине заболели 57 107 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.



"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 9 августа 2019 года) корью заболели 57107 человек: 26910 взрослых и 30197 детей, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели 115 тыс. человек, 39 из которых умерли", - говорится в сообщении.



Напомним, за неделю корью в Украине заболел 261 человек. Больше всего новых случаев кори зарегистрировали, в частности, в Киеве и Киевской области.

