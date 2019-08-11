Во время выступления Веры Брежневой задымилась сцена

Во время выступления певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» в Баку произошел сбой пиротехнической системы. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.



«Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто», — написала Брежнева.



Она добавила, что, несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать. По словам исполнительницы, на концерте «энергетика зашкаливала».



В апреле 2018 года Брежнева упала во время выступления в Москве. Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление. «Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица инцидент после исполнения композиции.



