Специалисты не советуют учащимся принимать психостимуляторы

Препараты, стимулирующие мозговую деятельность, набирают популярность среди молодежи, особенно среди студентов, отмечает Medical Express. Университет Калифорнии доказал: такие средства действительно способны улучшить показатели на непродолжительное время, но они негативно отражаются на сне и рабочей памяти. Также возможно ослабление внимания в течение дня.



Был проведен эксперимент: 43 добровольца 18-35 лет проходили тестирование на определение изначальных показателей внимательности и рабочей памяти. Позднее добровольцы получали плацебо или 20 миллиграммов декстроамфетамина (психостимулятор). С 75-минутным и 12- и 24-часовым интервалами после приема средства добровольцы снова проходили тестирование на внимание и рабочую память. Ночью же их мозговую активность отслеживали с помощью электроэнцефалографии.



Оказалось, днем психостимулятор давал лишь незначительное улучшение работы мозга. К примеру, внимание усиливалось всего на 4%. Для рабочей памяти вообще никаких плюсов не было. А вот ночью нарушался сон - общая продолжительность сна сокращалась и качество сна снижалось.

