"ПСЖ" прекратил продажу товаров с изображением Неймара

Французский футбольный клуб “ПСЖ” убрал все товары с изображением Неймара из своего фирменного магазина.



Это является одним из сигналов того, что подходит к концу время пребывания бразильского футболиста в этом клубе, сообщает Sport Arena.



“В понедельник утром, 12 августа, перед открытием официального фан-шопа “ПСЖ” сотрудники магазина убрали все товары с изображением Неймара. Кроме продукции, сотрудники также сняли все изображения бразильского форварда. Теперь в магазине остаются только фотографии Эдинсона Кавани, Тьяго Силвы, Марко Верратти и Килиана Мбаппе”, - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что представители каталонской “Барселоны” и “ПСЖ” сегодня встретятся в Париже для обсуждения возможного перехода форварда в испанский клуб.

