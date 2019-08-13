Британия направила еще один военный корабль в Ормузский пролив

Великобритания направила базирующийся в Портсмуте военный фрегат HMS Kent в Персидский залив для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте британского ВМФ.



Ожидается, что HMS Kent сменит другой британский корабль HMS Duncan в Персидском заливе, и будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в этом регионе.



Еще один корабль – HMS Defender – направлен в Азиатско-тихоокеанский регион для выполнения задач, отмечается в сообщении ВМФ.

