Месси призвал Неймара не переходить в "Реал”, а вернуться в "Барселону"

Автор лучшего гола сезона-2018/19 форвард каталонского футбольного клуба “Барселона” Лионель Месси выступил против перехода Неймара в мадридский “Реал”.



Аргентинский футболист не хочет видеть своего друга в “Реале” - извечном сопернике “Барселоны”, о чем сказал ему в телефонном разговоре. Об этом сообщает Marca.



“Лео Месси выходит на сцену в деле трансфера Неймара. Аргентинец не хочет видеть своего друга среди игроков "Реала", - говорится в сообщении.



Лионель Месси призвал 27-летнего форварда “ПСЖ” Неймара вернуться в “Барселону”.



Ранее сообщалось, что представители каталонской “Барселоны” и “ПСЖ” сегодня встретятся в Париже для обсуждения возможного перехода Неймара в испанский клуб. Французский клуб уже прекратил продажу товаров с изображением футболиста.

