Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Он считает, что новый парламент в итоге будет куплен заинтересованными сторонами. «Все решать будут в том числе деньги. Кто-то неподкупный останется, но большую часть разберут олигархи», — допустил политолог.



Что касается Зеленского, то он сможет продержаться у власти весь срок, «если будет бежать на месте или в сторону ЕС и не сдаст Украину России».



Бобыренко стал известен после того, как в 2015 году напророчил актеру Зеленскому политическую карьеру. «Отыграет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. И скажет, что теперь будет как в кино. Тексты уже заучены, придумывать ничего не надо», — предсказал он.

