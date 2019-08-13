Sotheby's и Christie's проведут аукционы репродукций работ Бэнкси

Аукционные дома Sotheby's и Christie's проведут в сентябре онлайн-аукционы репродукций работ британского уличного художника Бэнкси.



"В сентябре этого года Sotheby's дебютирует в своем первом онлайн-аукционе, посвященном самому провокационному уличному художнику Великобритании: Бэнкси", - говорится в сообщении аукционного дома.



Аукцион состоится 6 сентября. На нем можно будет приобрести репродукции "Девочки с шаром", "Добро пожаловать в ад" и "Криминального чтива". Минимальная стартовая цена лота составляет $20 тыс.



Аукционный дом Christie's проведет онлайн-аукцион 11 сентября. На торги будут выставлены "Выбирай свое оружие", "Остановка и досмотр" и другие репродукции произведений художника.



В октябре 2018 года во время аукциона Sotheby's картину Бэнкси "Девочка с шаром" продали за $1,4 млн. Сразу после продажи часть картины самоуничтожилась с помощью встроенного шредера. Тогда она получила новое название - "Любовь в мусорной корзине".



Бэнкси - английский уличный художник, режиссер и политический активист. Его работы выставляют известные галереи мира. Интерес к творчеству Бэнкси подкрепляется тем, что его личность неизвестна.

