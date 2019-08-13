Неизвестное вторжение

Обычно о начале полномасштабного российского вторжения взволнованному патриотическому социуму сигнализировал либо сам главком, либо секретарь Совбеза. Это при прежней власти. Лучше всего получалось у Александра Турчинова: «около границы Украины РФ развернула мобильно-подвижные бригады, усиленные резервом с палатками и конями, обладающими навыками подавления средств связи». Петр Алексеевич, как правило, делал акценты на количественных показателях готовящихся к вторжению войск агрессора.



Он подробно перечислял тактико-технические характеристики артиллерийских систем, личный состав отдельных мотоциклетных подразделений и очень умело все сводил к постоянно растущей мощи украинской армии. «Бойцы накормлены, танки заправлены, боевой дух высок, членство в НАТО практически неизбежно», – подчеркивал он на каком-то очередном милитари-событии. То ли посвященном перекраске беретов у «сил специально-тактического назначения», то ли передаче ВСУ очередной гигантской порции новейшего вооружения, не имеющего аналогов нигде в мире. Только у нас эти аналоги еще чудом сохранились на складах и, будучи покрашенными, сразу же превратились в вундерваффе пятого, а иногда и шестого поколения.



Еще спикер Парубий любил анонсировать «вторжение российских орд». Он обладал уникальной способностью мысленно проникать в самые глубинные замыслы Путина и мгновенно их разоблачать. Как правило, наиболее часто агрессор планировал вторгаться либо накануне какого-либо праздника нации, либо перед началом отопительного сезона. После массового «позеленения» новой «политической элиты», когда в депутаты гребли всех, кого только можно было, угроза «вторжения» на некоторое время перестала быть главной темой. И вот опять… Колонна российской бронетехники греет танки для марша на Чернигов. Хотя, казалось бы, на фига их греть? Жара стоит адская. А вот поди ж ты: прогревает агрессор проклятый свои картонные «Арматы».



И вот Апаршин. «Паршивый». «Параша»… Что еще… «Пар в шинах». Сложно подобрать индивидуальный набор мнемонических алгоритмов. Со временем это устаканится, но пока тяжело приходится. Иван Апаршин теперь играет роль буревестника вторжения Путина. Прямая речь: «Российские военные готовятся к полномасштабному вторжению в Украину»

По опыту Петра Алексеевича известно, что наиболее уязвимой является Винницкая область. Именно там ВП ввели в первую очередь. Короче, надо срочно бить в набат по совету А-паршина, но при этом не допускать распространения панических настроений. Враг именно на такую реакцию рассчитывает

Тревожную весть на этот раз принес совершенно новый человек. Какой-то помощник главы офиса президента Иван Апаршин. Для абсолютного большинства читателей фамилии членов «Зе-команды» – темный лес, загаженный офисными хомяками и менеджерами Игоря Валерьевича с дипломами о якобы высшем юридическом образовании. Огромное количество времени понадобилось рядовым пользователям «Фейсбука», чтобы понять: Андрей и Богдан – это один человек, а не два, как многие раньше считали. Аналогичный случай произошел с Зоряном Шкиряком. Многие гадали: кто из них Зорян, а кто, собственно говоря, Шкиряк? Бессмысленный набор букв с повторением. Я лично склонялся к версии, что это сиамские близнецы, предположительно однояйцевые. В каске на два размера больше. Жестоко ошибался, как выяснилось.После Богдана появилась куча каких-то «влиятельных членов «Зе-команды». Пришлось даже придумывать мнемонические правила, чтобы запомнить их «звонкие имена». Дмитрий Разумков – «грызунков», «гранты», «не сын Мостовой», «первый помощник Кучмы». Будущий спикер Рады, обладающий существенным дефектом – не шепелявит. Даже не знаю, как теперь слушать трансляции ВР. Мы же все привыкли к уникальным гортанным звукам, имеющим мало общего с человеческой речью, которые издавал бывший председатель парламента. Как теперь быть?! Вопрос.Будущего главу фракции «зелени» зовут Давид Арахамия. С первого раза написал эту фамилию без помощи «Гугла». Делюсь секретом. Все просто: «ара» и «хам». Плюс грузинское окончание «ия». Возможно, оно не совсем и грузинское. Армянское там. Или еще какое-то. Не важно. Главное – в память впечатывается намертво. Разбуди меня среди ночи – без запинок назову фамилию автора идеи «большого брата» (система искусственного интеллекта, призванная на основе анализа голосований «зеленых» и частоты посещений туалета вскрывать «паттерны», свидетельствующие о коррупции). Как по мне, надо не париться с искином, а тупо вживить чип каждому депутату от Зе. Не обязательно в голову. Жаль будет, если Арахамию не назначат главой фракции. Придется новую фамилию учить.И вот Апаршин. «Паршивый». «Параша»… Что еще… «Пар в шинах». Сложно подобрать индивидуальный набор мнемонических алгоритмов. Со временем это устаканится, но пока тяжело приходится. Иван Апаршин теперь играет роль буревестника вторжения Путина. Прямая речь: «Российские военные готовятся к полномасштабному вторжению в Украину». Практически прямая цитата Порошенко и Турчинова. Знаете, меня всегда удивляла некая монотонность действий агрессора. Вот почему бы им, для разнообразия, не начать готовиться к «ограниченному вторжению»? Или, на худой конец, к «гибридному». Нет, все, с…ки, норовят полномасштабное замутить. Апаршин очень толково, на мой взгляд, вскрыл суть планов Генштаба РФ.Сначала массированный авиаудар. Инфа стопроцентная. Апаршин так и сказал: «Уверен на 100 процентов». В авиаударе будет «участвовать не только авиация, но и ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы». Как именно ракетные войска и РЭБы поддержат авиаудар, Апаршин не рассказал. Наверное, военная тайна. Но об угрозе вторжения «украинцам надо говорить открыто». Помощник Богдана и говорит совершенно открыто. Меня напрягает, что все остальные официальные лица, чьих фамилий я еще не выучил, глухо молчат. Что известно, к примеру, господину Зеленскому о вторжении колонн танков в направлении Чернигова? В каком состоянии находится «военный кабинет», доставшийся ему в наследство от Петра Алексеевича? Там хотя бы стулья, б...дь, есть или гарант все вынес подчистую?О ситуации в «ситуационной комнате» президента, где принимались важнейшие решения войны и мира – кто, кому и сколько должен занести, мы все знаем. Мониторы нашлись в новом стеклянном офисе Порошенко, а импортные китайские сервера до сих пор с собаками ищут. Может, стоит хотя бы заседание Совбеза провести, если вторжение уже близко? Да еще полномасштабное, с ракетами и постановкой радиопомех. А вдруг вай-фай пропадет? Как мы будем освещать в «Фейбсуке» ход сопротивления агрессору? Ни лайка поставить нельзя, ни репост сделать. Кошмар. Когда объявят долгожданную мобилизацию и введут элементы военного положения в областях, находящихся на острие удара?По опыту Петра Алексеевича известно, что наиболее уязвимой является Винницкая область. Именно там ВП ввели в первую очередь. Короче, надо срочно бить в набат по совету Апаршина, но при этом не допускать распространения панических настроений. Враг именно на такую реакцию рассчитывает. Естественно, никто не паникует, поскольку многие не понимают, кто такой Апаршин и почему именно он анонсирует вторжение РФ. Со временем, конечно, будут прислушиваться к предупреждениям об авианалете с ракетами. Но пока еще резонанс слабенький. Надо срочно раскручивать страницу эрзац-Турчинова в «Фейсбуке». Чтобы чел мог напрямую общаться с аудиторией, отвечать на вопросы, постить котиков в ленту. Тогда все начнут пугаться и подписывать петицию к президенту с просьбой немедленно остановить «поползновения РФ».