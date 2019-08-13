В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Новая Зеландия стала первой страной в мире, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах. Об этом накануне сообщила газета Financial Times.



Отмечается, что в Новой Зеландии криптовалюты приравняли к основным формам выплат.



"Постановлением властей Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной обычной валюте и должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты", – говорится в сообщении.



При этом самозанятые граждане не могут получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный налог для компаний будет прежним.

