Ученые нашли лекарство от Эболы

Ученые объявили, что в ходе борьбы с лихорадкой Эбола два экспериментальных метода лечения показали себя настолько хорошо, что теперь они будут предлагаться всем пациентам в Демократической Республике Конго. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило The New York Times.



Терапия основана на применении антител и является довольно эффективной. Она спасла примерно 90% инфицированных пациентов. Ученые называют терапию переломным моментом в многолетней борьбе с вирусом.



"Теперь мы можем сказать, что 90 процентов инфицированных могут быть спасены. Это вселяет надежду, что катастрофическая эпидемия в восточной части Конго может быть вскоре остановлена, а будущие вспышки - предотвращены", - сказал Джереми Фаррар, сопредседатель Комитета ВОЗ по оценке терапии Эболы.



Однако ученые отмечают, что новое лечение показало свою эффективность лишь на ранних стадиях болезни.

