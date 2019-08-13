Песков: протесты в Москве – не политический кризис

Президент России Владимир Путин "обращает внимание" на акции протеста в Москве, однако не считает их "из ряда вон выходящими событиями". Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он впервые с начала протестов прокомментировал массовые акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и их разгон полицией.



По словам пресс-секретаря, Путин пока не прокомментировал протесты, поскольку "в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые представляют вопрос для внимания президента и не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения".



Песков отверг характеристику нынешних протестов как политического кризиса. По его словам, подобные нынешним московским протестам акции регулярно проходят в Европе.



В Кремле считают, что часть прошедших в Москве акций протеста были законными, а часть можно охарактеризовать как попытки организации беспорядков.



Отвечая на вопрос о жёстком применении полицией и Росгвардией силы к протестующим, в том числе о случае с Дарьей Сосновской, которую при задержании ударили в живот, Песков назвал недопустимым "несоразмерное применение силы" сотрудниками правоохранительных органов. При этом он назвал оправданными жёсткие действия для, как он выразился, пресечения беспорядков и добавил, что оценку действиям полиции может дать только суд.



О выборах в Мосгордуму, недопуск к которым независимых кандидатов и вызвал протесты, Песков сказал, что "на все резонансные вопросы вокруг выборов будут даны ответы".

