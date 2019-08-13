В аэропорту Днепра застрелился полицейский

Сотрудник Нацполиции покончил с собой в отделении полиции аэропорту "Днепр".



Во время несения службы 41-летний полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.



Некоторые СМИ сообщили, что погибший прислал прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.



В полиции этот факт не комментируют.



Правоохранители устанавливают мотивы поступка.



Досудебное расследование продолжается.

