В аэропорту Днепра застрелился полицейский
Сотрудник Нацполиции покончил с собой в отделении полиции аэропорту "Днепр".
Во время несения службы 41-летний полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.
Некоторые СМИ сообщили, что погибший прислал прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.
В полиции этот факт не комментируют.
Правоохранители устанавливают мотивы поступка.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: Украинская правда
15:12