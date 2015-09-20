Кредит без справки о доходах: ожидания и реальность

Часто в жизни возникают ситуации, когда деньги нужны срочно и без бумажной волокиты. Решить подобную проблему помогают микрофинансовые организации, которые предоставляют небольшие суммы денег до 10 000 в среднем. Работают они в интернете. Для получения средств не нужно предъявлять никаких документов, кроме паспорта и идентификационного кода.

Быстро, эффективно оформить кредит – Dinero кредит онлайн , здесь риск не получить деньги минимален. От момента обращения до того, когда деньги придут на карту, проходит всего 15-20 минут. Но все ли так радужно, как говорить реклама. Чтобы исключить для себя все риски, нужно знать, какая обратная сторона онлайн-кредитования.





Как получить кредит онлайн

Для получения онлайн-кредита нужно пройти несколько шагов:

определиться какая организация подходит вам по условиям кредитовая. Отдавать предпочтение лучше известным проверенным сайтам, которые работают на репутацию, а значит риск любых сложностей во время работы с ними минимальный;

подать заявку. Нужно указать сумму, которая нужна и на какой срок. При первом обращении необходимо заполнять анкету, в которой указываются персональные паспортные и контактные данные, сфера деятельности и уровень доходов;

при указывании паспортных данных нужно избегать ошибок, также необходимо предоставить электронные копии документов;

заявка обрабатывается в течение 15 минут, и вы получаете ответ.

В большинстве случаев ответ положительный. Однако ситуации, когда вам могут отказать все же есть. Никто не даст 100% гарантии, что вам не откажут. Если при проверке ваших данных обнаружится незакрытый кредит в другой МФО, скорее всего ответ будет отрицательным. Исправить ситуацию можно только в том случае, если вы возьмете специальный кредит с плохой кредитной историей. Отказ возможен, если вы неправильно указали свои данные.

Основные плюсы и минусы онлайн кредитования

Главный плюс, который чаще всего привлекает людей – возможность быстро получить деньги в любой ситуации. Да, это так! Чтобы деньги пришли на карту нужно всего лишь 15 минут времени, интернет, паспорт и идентификационный код. Не нужно предъявлять справку о доходах, не нужны залоги, наличие имущества, поручителей, кредитная история в обычных банках берется во внимание не часто.

При обращении в МФО помните, что деньги без процентов даются только при первом обращении! Когда вы обращаетесь первый раз, определенная сумма с символическими 0.01% в день, предоставляется вам на 30 дней. Сумма может быть от 300 до 10000 грн. Просрочите платеж, уже придется платить больше и чем дольше оттягиваете погашение задолженности, тем значительней будет сумма. Платить нужно вовремя, денег просто так никто не даст.

При повторных обращениях нужно платить немалые проценты каждый день. И, чем позже вы погасите задолженность, тем больше сумма получится. В среднем кредитная ставка составляет 0.49% вдень. Кредит предоставляется на 7, 14, 30 дней. В итоге получается, что вы существенно переплатите за быстрые деньги на карту.

Среди преимуществ также тот момент, что погасить задолженность вы можете любым удобным способом:

в банке, указав реквизитные данные;

в личном кабинете на сайте;

через телефон.

Вы можете находиться в любой точке и иметь только документы, интернет, чтобы сделать платеж. Его отсрочка возможна только в случае, если возникла экстренная ситуация. Для подтверждения нужно предъявить определенные документы в зависимости от ситуации. Ни в коем случае нельзя игнорировать платежи и относится к онлайн-кредитам не серьезно. Любое кредитное обязательство требует передерживания правил! Если вы не будете платить задолженность, это чревато обращением компании в суд и продажу вашего долга вместе с немалыми процентами коллекторам. Не все так радужно, как говорит реклама.

Итак, плюсы:

• скорость выдачи;

• отсутствие необходимости предъявлять документы;

• не нужны поручители имущество;

• при первом обращении 10000 грн. можно получить без процентов;

• гарантия неразглашения личных данных.

К минусам можно отнести:

• большие проценты при повторном обращении;

• кредитная история проверятся все-таки;

• невыплата имеет последствия и не всегда приятные.

МФО заинтересованы в клиентах, поэтому часто снижают ставки, разрабатывают специальные программы. Особенно выгодно, если работает реферальная система, когда за каждого привлеченного друга вы получаете определенную сумму. Часто к праздникам также можно найти хорошие условия кредитования с существенной скидкой. Если хорошо поискать, то можно избежать больших процентов.

Чем ожидание отличается от реальности

В большинстве случаев люди ждут легких денег без обязательств. Избежать обманчивых ожиданий можно, если относится к делу серьезно! Главное, оценить свою платежеспособность, чтобы в срок вернуть нужную сумму денег и тогда проблем не будет. Проблемы возможны в случае халатности, если вы недопоняли определенные моменты. Поэтому обязательно внимательно изучайте все условия договора, перед тем, как брать на себя кредит.