Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко - Фриз

Министры, делегированные в действующее правительство Владимира Гройсмана от партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко"), не намерены поддерживать представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.



"Ещё не определено, что Кабмин будет завтра... я уверена, что все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против", - сказала министр по делам ветеранов, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва Ирина Фриз на брифинге во вторник в Киеве.



Такое же мнение высказала и вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе: "С моей точки зрения эта инициатива президента Украины Зеленского (Владимира Зеленского – ИФ) нарушает Конституцию Украины, нарушает собственно разъяснение и решение Конституционного суда... Я не собираюсь поддерживать решение, которое будут нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против", - сказал Климпуш-Цинцадзе.



Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.



В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.



Позже пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.



25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

