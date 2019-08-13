4G покроет весь столичный метрополитен до конца 2020 года

Все 52 станции метро Киева с тоннелями между станциями и эскалаторами будут покрыты 4G до конца 2020 года.



Такое обещание дают мобильные операторы и "Хуавей Украина", говорится в публикации Экономической правды.



Еще один оператор мобильной связи - "Киевстар" - подчеркивает, что строительство закончат до конца 2020 года при условии, что руководство Киевской городской госадминистрации и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.



"Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения. Объемы работ большие, а для их выполнения есть только ночью, когда поезда не ходят. Необходима поддержка КГГА", - подчеркнули в " Киевстаре".



Как утверждают в lifecell, строительство начнется после подписания совместного договора и получения доступа для установки оборудования.



По заявлениям мобильных операторов и подрядчика, первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех ветвей метрополитена: "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец".

