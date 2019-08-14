На ремонт основных магистралей потребуется не менее 300 миллиардов - Укравтодор

Глава "Укравтодора" заявил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.



Об этом сообщил и.о. главы ведомства Славомир Новак в интервью "Немецкой волне".



В отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог в Украине нужно 150 млрд грн, напомнил Новак. Однако эти расчеты основывались на ценах четырехлетней давности, отметил он.



"Они посчитали стоимость в ценах 2015 года. Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За последние годы цены на битум выросли на 70%", – рассказал он.



Новак сообщил, что "Укравтодор" совместно с командой президента Украины Владимира Зеленского готовит программу по ремонту дорог на 2020–2025 годы.



"24 тыс. км за пять лет – это возможно. Считаю, на 24 тыс. где-то примерно 300–350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", – добавил он.

