Меркель подтвердила, что не намерена после 2021 года заниматься политикой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ. Трансляция велась на сайте издания.



"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, - сказала Меркель. - Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду".



Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. "Все посты там [в ЕС] уже только что были распределены", - заметила канцлер под смех присутствовавших.



В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года.

