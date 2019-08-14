Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Москва в ответ на высылку Киевом российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в МИД РФ. "В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата...

... сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - подчеркнули в дипведомстве.



Как отметили в МИД, провокация с высылкой российского дипломата из Украины была организована еще в мае.



"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", - обратили внимание в министерстве.



