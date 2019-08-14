Адвокат Вышинского сообщил о новом подозрении ГПУ

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Генпрокуратура Украины вручила ему новое подозрение по делу о незаконной приватизации нежилого дома. "Мне вручили обновленное подозрение.

Оно ничем не отличается от предыдущего, то есть это фактически, скажем так, психологическое давление <...> на меня как на защитника. Я это так воспринимаю. Как бы новое подозрение, но по тем же самым статьям", — рассказал Доманский РИА Новости.



Во вторник адвоката вызывали в Генпрокуратуру Украины. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".



Сам адвокат предположил, что это связано с его участием в процессе Кирилла Вышинского.



Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.



Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.



Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.



МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.



Во вторник, 13 августа, Киевский апелляционный суд вновь перенес рассмотрение жалобы защиты Вышинского на его арест до 19 сентября из-за занятости адвокатов в других делах.

