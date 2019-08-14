На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.



В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам, а также части российских, заходить в порты полуострова.



"Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события", — заявил начальник "Госгидрографии" Александр Щипцов. Также, по его словам, это помешает России проводить картографирование данного района.



В "Госгидрографии" утверждают, что Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы создает угрозу для навигации.

