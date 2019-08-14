В Кремле сообщили, что будут обсуждать Путин с Макроном

В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин совершит визит во Францию, где у него запланирована встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает "Интерфакс".



По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, во время рабочего визита Путин с Макроном обсудит двустороннее российско-французское сотрудничество и международные проблемы.



В числе последних он называл "Украину и перспективы продолжения работы в "нормандском формате"".



Песков подчеркнул, что "Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" по международным делам".



Кроме того, Песков прокомментировал недавний телефонный разговор Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.



"Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал Песков.



По данным французских изданий, встреча президентов состоится на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон. Этот замок служит летней резиденцией президентов Франции.

