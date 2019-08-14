Кофе - опасный напиток?

Как отмечает Shemazing, есть связь между потреблением кофе и повторяющимися приступами мигрени. В рамках нового исследования 98 человек с эпизодическими приступами мигрени вели дневники в течение шести недель.



Люди фиксировали объем потребления напитков с кофеином, характеристики и время возникновения приступов мигрени. Вывод был однозначным: любовь к кофе доводила до приступов мигрени. Одна-две чашки кофе, скорее всего, не навредят. А вот три и более чашки вызывали мигрень.



Другое же исследование говорит о том, что более низкие температуры и мигрень связаны. В частности, у жителей стран Северной Европы мигрень диагностируется чаще, чем у остальных европейцев. Эксперты объясняют это наличием особого гена, который отвечает за работу "холодового рецептора".

