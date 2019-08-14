Кишечная палочка стала основой для идеального заживляющего продукта

Гарвардский университет придумал, как заживлять повреждения внутренних органов. Основная проблема в том, что к влажным, скользким поверхностям трудно прикрепить заживляющие материалы и любые версии медицинских пластырей. Но проблема решена - ученые использовали гелеобразный продукт, полученный на основе бактерий E. coli, пишет Engadget.



Гидрогель состоит из нановолокон, которые легко приклеиваются к стенкам кишечника. E. coli живут в желудочно-кишечном тракте, что сделало их идеальными кандидатами для получения средства. Ученые успокаивают: в работе использовались непатогенные штаммы бактерии. Такие бактерии можно выращивать в лаборатории, изготавливать на их основе гидрогель, а затем вводить прямо в место повреждения желудочно-кишечного тракта.



Слой геля имеет толщину, сходную со слизью, образующейся в кишечнике. Это и высокая степень клейкости создают идеальные условия для заживления. Гель не боится суровых условий желудочно-кишечного тракта. Он может продержаться в кишечнике от одного до пяти дней.

