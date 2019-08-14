Названа дата премьеры фильма Козловского о Чернобыльской аварии

Фильм режиссера Данилы Козловского, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, обзавелся датой выхода на экраны. Премьера картины намечена на 8 октября 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» во вторник, 13 августа.



«Вчера завершились съемки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссера Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове», — говорится в заявлении.



Лента, которая станет вторым опытом известного актера в режиссуре после вышедшей в 2018-м спортивной драмы «Тренер», также снималась на киностудиях в Венгрии, Хорватии и Москве. Главные роли сыграли сам Козловский и Оксана Акиньшина. Кроме них, в фильме заняты Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и Равшана Куркова.



«Когда падали аисты» — уже второе рабочее название исторической драмы. На мартовском питчинге Фонда кино Козловский и продюсер Александр Роднянский представляли ее под названием «Опасная вода». Бюджет проекта должен был составить около 690 миллионов рублей.



В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того, чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.



Весной 2019-го в эфир вышел британский сериал совместного производства Sky и HBO «Чернобыль», попытавшийся представить всю хронологию аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года и длившейся несколько лет ликвидации ее последствий. Козловский заявлял, что не боится сравнений с иностранным телепроектом: «У нас принципиально другой взгляд, принципиально другие интонации и вообще пути рассказа этой истории».



Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ.





