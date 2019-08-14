НАБУ засекретило записи разговоров судей Окружного админсуда Киева

НАБУ засекретило записи разговоров судей Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило некоторые материалы дела, касающиеся судей Окружного административного суда Киева. Об этом пишут "Украинские Новости".

В частности, НАБУ не ответило на запрос о наличии или отсутствии на аудиозаписях в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева фрагментов разговора руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

В Бюро сослались на то, что запрашиваемые сведения представляют собой тайну досудебного расследования, разглашение которой запрещено, согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса.