НАБУ засекретило записи разговоров судей Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) засекретило некоторые материалы дела, касающиеся судей Окружного административного суда Киева. Об этом пишут "Украинские Новости".



В частности, НАБУ не ответило на запрос о наличии или отсутствии на аудиозаписях в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева фрагментов разговора руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.



В Бюро сослались на то, что запрашиваемые сведения представляют собой тайну досудебного расследования, разглашение которой запрещено, согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса.

