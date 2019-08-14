Преимущества GSM сигнализации

Электронные охранные комплексы, которые работают с использованием сотовой связи, стали новым этапом в развитии систем охраны и безопасности как движимого, так и недвижимого имущества. GSM сигнализация беспроводного типа помогает постоянно контролировать объект с возможностью моментально передавать сигнал тревоги и включать соответствующий модуль исполнительного оборудования в нем. Цена на GSM сигнализацию зависит от разных факторов, среди большого количества представленного оборудования можно выбрать бюджетный или более дорогостоящий вариант.

В чем отличия

Главное отличие беспроводных комплексов для охраны от аналогов в том, что используется связь по радиоканалу с высокой частотой между датчиками и центральным блоком. Не понадобится прокладывать кабели. Достаточно синхронизировать устройства комплекса на определенную частоту. Во время работы оборудования постоянно без перерывов опрашиваются все датчики. Как только срабатывает один, то подается сигнал тревоги на телефон с соответствующей реакцией.

Преимущества

Есть возможность масштабировать и усовершенствовать комплекс, если он является базовым. Его осуществляют благодаря использованию специальных датчиков с различными функциями.

Не понадобится прокладывать кабели для установки системы. Благодаря этому не требуется изменять интерьер в комнатах, проводить ремонтные работы.

Система может полностью работать в автономном режиме. Не понадобится оплачивать работу операторов, которые должны быстро реагировать на все.

Для центрального блока устройства не требуется телефонная связь стационарного типа. Все осуществляется через сотовую, которая может меняться в зависимости от используемой сим-карты.

Сигнал тревоги передается моментально – сразу же, как только срабатывает определенный датчик. Вместе с ним сразу же начинает работать оборудование для психологического воздействия, оно будет отвлекать и пугать преступников, до приезда охранной службы, милиции или владельца имущества;

Система может сигнализировать об авариях, таких как утечка газа, воспламенение, задымление, затопление.

GSM сигнализация беспроводного типа считается на данный момент одной из самых хороших для охраны любого имущества от преступников. Она успешно конкурирует с другими системами как по функциям и опциям, так и по поддержанию безопасности.