Samsung разрабатывает смартфон с графеновой батареей

Южнокорейская компания Samsung работает над моделью смартфона с графеновой батареей, которую планируется выпустить, вероятно, уже в следующем году.



Об этом сообщает портал Mashable со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.



"Samsung планирует выпустить смартфон с графеновой батареей, скорее всего, в следующем году", - говорится в сообщении.



По словам Бласса, в компании надеются представить как минимум один такой смартфон в 2020 или в 2021 году.



Сообщается, что эти батареи смогут заряжаться в пять раз быстрее, чем литий-ионные батареи, которыми обычно оснащены смартфоны.



Как отметил Бласс, чтобы Графеновая батарея Samsung стала жизнеспособной как батарея смартфона, компании все еще необходимо найти способ, как увеличить ее емкость и снизить себестоимость производства.



Батареи являются чрезвычайно важной частью смартфонов, ведь их большие экраны и мощные чипы требуют много энергии. В прошлом Samsung уже пыталась увеличить время работы литий-ионных аккумуляторов в устройствах Galaxy Note 7, однако неудачно. Поэтому компания ищет альтернативные способы продления срока службы аккумуляторов своих смартфонов.

