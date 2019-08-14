Facebook давал слушать сообщения пользователей сторонним компаниям

Компания Facebook призналась, что привлекала третьих лиц к расшифровке голосовых сообщений пользователей Messenger. Об этом говорится в заявлении Facebook, которое цитирует Bloomberg.



Компания утверждает, что прослушиванию подвергались сообщения только тех пользователей Messenger, которые выбрали опцию перевода голоса в текст. Сторонние подрядчики, которые слушали сообщения, должны были проверить, насколько корректно их расшифровал искусственный интеллект. Эта практика прекратилась более недели назад, заявила Facebook.



Bloomberg со ссылкой на анонимные источники пишет, что подрядчики, которых привлекали к прослушиванию сообщений, не знали, как были получены эти записи. Кроме того, у них возникли вопросы к этичности процедуры, так как Facebook не предупреждает пользователей, что их голосовые сообщения могут прослушивать третьи лица.



Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации», которую предоставляют пользователи. Эти данные, как утверждает компания, подвергаются автоматической обработке. Facebook не упоминает, что их могут анализировать другие люди, отмечает Bloomberg.



Функция перевода голосовых сообщений в текст появилась в Messenger в 2015 году.



Ручную прослушку сообщений пользователей ранее признали Amazon, Google и Apple (из-за этого на корпорацию уже подали в суд). Google и Apple приостановили соответствующие программы, Amazon заявила, что позволит пользователям отказаться от прослушки их сообщений третьими лицами.

