Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

Роман Безсмертный, которого президент Владимир Зеленский уволил из минской группы, считает, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину, сообщает LIGA.net.



Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, «где заложена совсем другая модель достижения мира» в Донбассе.



По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. «Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации», - отметил Безсмертный.



«Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело», - добавил политик.



Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.



Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.



Сам Безсмертный заявил, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».

