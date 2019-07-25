Байден обещает сделать Украину приоритетом гео-политики США

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обещает в случае победы на выборах в 2020 году сделать Украину приоритетом международной политики. Об этом сообщает Голос Америки.



Отмечается, что Совет по международным отношениям США опросил кандидатов от Демократической партии об их позициях и, в частности, в отношении политики по Украине и России.



"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Байден.



"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – добавил он.



"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если Северный поток 2 будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", – сказал Байден.



Также демократ уточнил, что при нем помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, "включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов".



"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден.

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"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил он.



Заложенную администарцией Барака Обымы политику в отношении России также намерен придерживаться другой демократ Берни Сандерс.



Продолжать политику санкций в отношении России намерены и другие претенденты на пост президента США.



Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии.

